Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 1 березня отримав першу дозу препарату проти коронавірусу Covaxin, який виготовили в країні.

Моді щепили в Індійському інституті медичних наук у Делі.

Препарат, яким вакцинували прем’єр-міністра, розробила біотехнологічна компанія Bharat Biotech та Індійська рада з медичних досліджень.

– Чудово, що наші лікарі так швидко попрацювали над посиленням глобальної боротьби проти Covid-19. Я звертаюся до всіх, кому можна вакцинуватися: зробімо Індію вільною від коронавірусу країною, – сказав прем’єр-міністр після вакцинації.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS. Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19. I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv — Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021

Скандал із тестуванням препарату Covaxin в Індії

Наприкінці лютого розгорівся скандал із тестуванням препарату Covaxin в Індії.

У місті Бхопал пропонували всім охочим зробити вакцинацію від коронавірусу та отримати за це близько $10 (750 рупій). Згодом індійські активісти розповіли місцевим жителям, що насправді вони стали учасниками не Covid-вакцинації, а тестування препарату.

Дехто з учасників тестування припустив, що, можливо, їм пояснили все правильно, однак вони не змогли цього зрозуміти. Окрім того, більшість побачили в цьому просто заробіток.

Джерело: Times of India