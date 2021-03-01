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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Прем’єр-міністра Індії вакцинували проти коронавірусу препаратом Covaxin

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 1 березня отримав першу дозу препарату проти коронавірусу Covaxin, який виготовили в країні.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Моді щепили в Індійському інституті медичних наук у Делі.

Препарат, яким вакцинували прем’єр-міністра, розробила біотехнологічна компанія Bharat Biotech та Індійська рада з медичних досліджень.

– Чудово, що наші лікарі так швидко попрацювали над посиленням глобальної боротьби проти Covid-19. Я звертаюся до всіх, кому можна вакцинуватися: зробімо Індію вільною від коронавірусу країною, – сказав прем’єр-міністр після вакцинації.

Скандал із тестуванням препарату Covaxin в Індії

Наприкінці лютого розгорівся скандал із тестуванням препарату Covaxin в Індії.

У місті Бхопал пропонували всім охочим зробити вакцинацію від коронавірусу та отримати за це близько $10 (750 рупій). Згодом індійські активісти розповіли місцевим жителям, що насправді вони стали учасниками не Covid-вакцинації, а тестування препарату.

Дехто з учасників тестування припустив, що, можливо, їм пояснили все правильно, однак вони не змогли цього зрозуміти. Окрім того, більшість побачили в цьому просто заробіток.

Джерело: Times of India

Фото: Depositphotos

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