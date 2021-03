Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 1 березня отримав першу дозу препарату проти коронавірусу Covaxin, який виготовили в країні.

Моді щепили в Індійському інституті медичних наук у Делі.

Препарат, яким вакцинували прем’єр-міністра, розробила біотехнологічна компанія Bharat Biotech та Індійська рада з медичних досліджень.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021