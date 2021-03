Європейський Союз має обговорити з Великою Британією створення паспортів вакцинації проти коронавірусу.

У документі загальноєвропейського зразка вкажуть інформацію про імунізацію людини.

Якщо вона ще не зробила щеплення, то паспорт буде містити інформацію про тести на коронавірус, а також про одужання, якщо людина хворіла.

Водночас “цифрові зелені пропуски” розроблять так, щоб вони не порушували критерії безпеки та конфіденційності.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пропозиції зі створення таких паспортів повідомлять уже у цьому місяці.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021