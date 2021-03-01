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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Щеплення, тест та дані про одужання: що вказуватимуть у Covid-паспортах

Європейський Союз має обговорити з Великою Британією створення паспортів вакцинації проти коронавірусу.

вакцинація

У документі загальноєвропейського зразка вкажуть інформацію про імунізацію людини.

Якщо вона ще не зробила щеплення, то паспорт буде містити інформацію про тести на коронавірус, а також про одужання, якщо людина хворіла.

Водночас “цифрові зелені пропуски” розроблять так, щоб вони не порушували критерії безпеки та конфіденційності.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пропозиції зі створення таких паспортів повідомлять уже у цьому місяці.

Паспорти про вакцинацію

У ЄС вже не перший місяць обговорюють розробку і запровадження документів, які підтверджували б факт проведення вакцинації проти коронавірусу.

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Представників влади зупиняє те, що такі паспорти можуть порушувати права людей.

Детальніше про паспорти про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

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