США готують додаткові заходи проти М’янми через вбивство протестувальників

США планують запровадити додаткові заходи проти М’янми у зв’язку з насильством щодо демонстрантів.
Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Йдеться про те, що США стурбовані насильством військових М’янми проти мирних демонстрантів та хочуть висловити солідарність з народом Бірми.
– Сьогоднішні вбивства являють собою ескалацію тривалого придушення демократичних протестів після перевороту 1 лютого, – йдеться в заяві.
Радник президента США з нацбезпки Джейк Салліван також зазначив, що Америка продовжить тісно координувати свої дії з союзниками та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві та підсилити підтримку народу Бірми.
Саме через це США готує додаткові заходи для того, щоб покласти додаткові витрати на тих, хто несе відповідальність за спалахи насильства і недавній переворот. Таке рішення буде ухвалено у найближчі дні.
Санкції США проти М’янми
10 лютого президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє негайно почати підготовку санкцій проти лідерів військового перевороту в М’янмі.
Білий дім посилить експортний контроль та позбавить лідерів військового перевороту доступу до урядових фондів М’янми на суму $1 млрд, які перебувають у віданні США.
За словами Байдена, санкції не вплинуть на підтримку охорони здоров’я М’янми та її громадян.
Джерело: Білий дім