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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

США готують додаткові заходи проти М’янми через вбивство протестувальників

США планують запровадити додаткові заходи проти М’янми у зв’язку з насильством щодо демонстрантів.

М'янма_Янгон_8.02.2021

Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Йдеться про те, що США стурбовані насильством військових М’янми проти мирних демонстрантів та хочуть висловити солідарність з народом Бірми.

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 – Сьогоднішні вбивства являють собою ескалацію тривалого придушення демократичних протестів після перевороту 1 лютого, – йдеться в заяві.

Радник президента США з нацбезпки Джейк Салліван також зазначив, що Америка продовжить тісно координувати свої дії з союзниками та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві та підсилити підтримку народу Бірми.

Саме через це США готує додаткові заходи для того, щоб покласти додаткові витрати на тих, хто несе відповідальність за спалахи насильства і недавній переворот. Таке рішення буде ухвалено у найближчі дні.

Санкції США проти М’янми

10 лютого президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє негайно почати підготовку санкцій проти лідерів військового перевороту в М’янмі.

Білий дім посилить експортний контроль та позбавить лідерів військового перевороту доступу до урядових фондів М’янми на суму $1 млрд, які перебувають у віданні США.

За словами Байдена, санкції не вплинуть на підтримку охорони здоров’я М’янми та її громадян.

Джерело: Білий дім

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