Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не створюватиме нову політичну партію.
Про це він сказав під час свого візиту в штаті Флорида.
– У нас є Республіканська партія. Вона об’єднається і стане сильнішою, ніж будь-коли раніше, – зазначив Трамп.
Він упевнений, що республіканці на майбутніх виборах будуть єдині, як ніколи.
Вибори в США 2024
Дональд Трамп не виключає можливості, що втретє може висуватися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.
Трамп також додав, що Байден вже став найгіршим президентом в історії США.