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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Трамп не має наміру створювати нову партію

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не створюватиме нову політичну партію.

Дональд Трамп

Про це він сказав під час свого візиту в штаті Флорида.

– У нас є Республіканська партія. Вона об’єднається і стане сильнішою, ніж будь-коли раніше, – зазначив Трамп.

Він упевнений, що республіканці на майбутніх виборах будуть єдині, як ніколи.

Вибори в США 2024

Дональд Трамп не виключає можливості, що втретє може висуватися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Трамп також додав, що Байден вже став найгіршим президентом в історії США.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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