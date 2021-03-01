Дональд Трамп не виключає можливості, що втретє може висуватися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Про це колишній глава Білого дому сказав під час свого виступу у Флориді.

Дональд Трамп запевняє, що зможе отримати перемогу на виборах й утретє.

– Я навіть можу вирішити перемогти їх втретє, – сказав президент, натякнувши про можливе повернення у велику політику.

Трамп також додав, що Байден вже став найгіршим президентом в історії США.

Він завершив свій виступ, попросивши прихильників внести свій вклад в його комітети з політичних дій, оскільки він натякнув про свої плани на майбутнє.

Палата представників США вдруге відкликала імпічмент Трампу з 10 голосами республіканців, а потім його виправдав Сенат США з сімома сенаторами Республіканської партії.