Дональд Трамп не виключає можливості, що втретє може висуватися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.
Про це колишній глава Білого дому сказав під час свого виступу у Флориді.
Дональд Трамп запевняє, що зможе отримати перемогу на виборах й утретє.
– Я навіть можу вирішити перемогти їх втретє, – сказав президент, натякнувши про можливе повернення у велику політику.
Трамп також додав, що Байден вже став найгіршим президентом в історії США.
Він завершив свій виступ, попросивши прихильників внести свій вклад в його комітети з політичних дій, оскільки він натякнув про свої плани на майбутнє.
Палата представників США вдруге відкликала імпічмент Трампу з 10 голосами республіканців, а потім його виправдав Сенат США з сімома сенаторами Республіканської партії.
Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом каденції розглядалася в Сенаті, однак не знайшла підтримки у сенаторів.