PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє

Дональд Трамп не виключає можливості, що втретє може висуватися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Дональд Трамп

Про це колишній глава Білого дому сказав під час свого виступу у Флориді.

Дональд Трамп запевняє, що зможе отримати перемогу на виборах й утретє.

– Я навіть можу вирішити перемогти їх втретє, – сказав президент, натякнувши про можливе повернення у велику політику.

Трамп також додав, що Байден вже став найгіршим президентом в історії США.

Читайте
Штурм Капітолія: Трамп не закликав мітингувальників зупинитися

Він завершив свій виступ, попросивши прихильників внести свій вклад в його комітети з політичних дій, оскільки він натякнув про свої плани на майбутнє.

Палата представників США вдруге відкликала імпічмент Трампу з 10 голосами республіканців, а потім його виправдав Сенат США з сімома сенаторами Республіканської партії.

Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом каденції розглядалася в Сенаті, однак не знайшла підтримки у сенаторів.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка