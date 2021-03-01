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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У 10% жителів планети є антитіла до коронавірусу – ВООЗ

Антитіла до коронавірусу мають лише 10% від усього населення Землі. Такі дані отримали в результаті майже 500 досліджень.

ВООЗ

Про це розповіла головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Сваминатан.

Вона зазначила, що є території, зокрема з високою щільністю населення в міських районах, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла.

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Однак не можна стверджувати, що все місто, провінція чи країна досягли колективного імунітету.

Науковець вважає, що досягти масштабного колективного імунітету від коронавірусу можна лише за допомогою вакцинації.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що пандемія коронавірусу може закінчитися уже через рік, на початку 2022 року.

Нині вірус ліпше вивчений, ніж у 2020 році. Він продовжить поширюватися у світі, проте потреби у жорстких карантинних обмеженнях уже не буде.

Джерело: ВООЗ 

Фото: Depositphotos

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