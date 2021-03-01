У Білорусі втричі збільшили штрафи за участь у протестах

У Білорусі набув чинності оновлений Кодекс, який передбачає посилення покарань за участь у несанкціонованих акціях, зокрема максимальний штраф за це збільшено втричі.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, максимальний розмір штрафу за участь у масових протестах збільшено з $330 до $1 100 (від 870 до 2 900 білоруських рублів), а при повторному притягненні — з $550 до $2 200 (від 1 450 до 5 800 рублів).

Максимальний строк адміністративного арешту за повторну участь у акціях протягом року становитиме від 15 до 30 діб (раніше було 25 діб).

Крім того, у Кодексу вилучено положення, згідно з яким за участь у незаконній акції можна було отримати попередження. Натомість у ньому з’явився новий вид адміністративного стягнення — громадські роботи.

Також посилили покарання за непокору правоохоронцям. Так, за відмову проїхати до відділка для надання пояснень або встановлення особи штраф збільшено з $550 до $1 100.

Штраф за образу посадової особи збільшено з $220 до $330, а максимальний штраф за статтею про непокору правоохоронцям тепер становить $2 200 замість $550.

Читайте США та Велика Британія ввели санкції проти білоруських чиновників

Водночас зміни передбачають штраф за використання, виготовлення і розповсюдження нібито заборонених законодавчими актами прапорів, плакатів, емблем або символів у розмірі від $55 до $220.

Окрім того, каратимуть батьків за участь їхніх дітей у протестах у вигляді штрафу від $55 до $330.

ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік

Європейський союз подовжив санкції проти Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Санкції діятимуть проти високопосадовців країни, які несуть відповідальність за фальсифікацію виборів у Білорусі, а також репресії проти журналістів, опозиціонерів та силові розгони мирних мітингувальників.