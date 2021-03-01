PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У США доставлять третю Covid-вакцину, головний санлікар надає їй перевагу

Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.

вакцина Johnson & Johnson

Близько 4 мільйонів доз вакцини від Covid-19 відправили в неділю ввечері.

Johnson&Johnson доставить ще близько 16 мільйонів доз до кінця березня і 100 мільйонів до кінця червня, але розподіл буде завантажено назад.

Читайте
Вакцину Johnson & Johnson дозволили використовувати в екстрених випадках

Хоча новий укол легше вводити і віг вимагає тільки однієї дози, адміністрація не змінює своїх планів розподілу.

Білий дім закликає американців прийняти першу доступну їм дозу, незалежно від виробника.

Водночас головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи заявив, що хотів би зробити щеплення вакциною від Covid-19 виробництва компанії Johnson&Johnson.

У кінці лютого в США дозволили проводити щеплення уже третьою вакциною проти коронавірусу – речовиною Janssen від компанії Johnson&Johnson.

Рішення ухвалили в Управлінні з питань якості продовольства та медикаментів США (FDA). Раніше консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів рекомендував органу затвердити речовину.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка