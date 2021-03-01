Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.

Близько 4 мільйонів доз вакцини від Covid-19 відправили в неділю ввечері.

Johnson&Johnson доставить ще близько 16 мільйонів доз до кінця березня і 100 мільйонів до кінця червня, але розподіл буде завантажено назад.

Хоча новий укол легше вводити і віг вимагає тільки однієї дози, адміністрація не змінює своїх планів розподілу.

Білий дім закликає американців прийняти першу доступну їм дозу, незалежно від виробника.

Водночас головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи заявив, що хотів би зробити щеплення вакциною від Covid-19 виробництва компанії Johnson&Johnson.

У кінці лютого в США дозволили проводити щеплення уже третьою вакциною проти коронавірусу – речовиною Janssen від компанії Johnson&Johnson.

Рішення ухвалили в Управлінні з питань якості продовольства та медикаментів США (FDA). Раніше консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів рекомендував органу затвердити речовину.