У США ще в одному штаті легалізували марихуану

В США у штаті Вірджинія ухвалили закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила набудуть чинності у 2024 році.

Відповідно до закону, особи старші за 21 рік зможуть законно придбати 29,5 г марихуани, а також вирощувати у домашніх умовах не більше, ніж чотири кущі рослини.

Також ухваленим документом ставиться у пріоритеті видання ліцензій на розвиток бізнесу темношкрими американцями, оскільки ці спільноти впродовж багатьох років значно сильніше страждали від кримінального переслідування за збут легких наркотиків.

У США марихуану легалізували у Каліфорнії, Алясці, Аризоні, Південній Дакоті, Колорадо, Іллінойсі, Мейні, Массачусеттсі, Мічигані, Монтані, Неваді, Нью-Джерсі, Орегоні, Вермонті, Вашингтоні, окрузі Комумбія.

Вірджинія стала 16 штатом, де дозволили законно вживати марихуану.

Легалізація марихуани в Україні

В Україні питання легалізації медичної марихуани в Україні розглядали напередодні місцевих виборів у 202 році. Тоді на всенародному опитування одне із запитань було щодо потрібності ухвалення такого рішення.

Розмови про легалізацію медичного канабісу в Україні точаться уже сьомий рік. 2019 року законопроект щодо легалізації подали в Раду, але згодом відкликали. 20 жовтня в Україні презентували його нову версію.