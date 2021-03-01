З 1 березня в Австрії аптеки почали безкоштовно роздавати експрес-тести на коронавірус. Одна людина може отримати п’ять медичних засобів на місяць, не сплачуючи за це.

Пропозиція діє для людей, які мають медичне страхування з 15 років. Однак більшість аптек просять, щоб люди не створювали ажіотаж в перші дні. Адже медичні засоби постачатимуть їм поступово.

Такі експрес-тести призначені власної безпеки. Однак для візиту до перукарні, наприклад, громадяни повинні здати аналіз у спеціальній лабораторії.

В Японії зіпсувалося понад 1 тис. доз вакцини

В одному з медичних закладів Японії зіпсувалося понад 1 тис. доз вакцини від коронавірусу. Працівники стверджують, що це сталося внаслідок несправності холодильника.

Джерело: Austria Presse Agentur