PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Вперше за сім тижнів на планеті збільшується кількість випадків Covid-19 – ВООЗ

Після поліпшення епідситуації на планеті, яке фіксувалося у лютому, Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про зростання кількості випадків коронавірусу.

ВООЗ

Про це під час брифінгу 1 березня заявив генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус.

– Вперше за сім тижнів ми бачимо, що число випадків зараження збільшується, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

За його інформацією, спалахи захворюваності фіксуються майже на всій планеті: у Північній і Південній Америці, Європі, Південно-Східній Азії та Східному Середземномор’ї.

Коронавірус у світі

У лютому ВООЗ заявляла, що у світі фіксується зниження рівня поширення коронавірусу.

Читайте
Коли закінчиться пандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили прогноз

Тоді в організації відзначали, що цього вдалося досягти завдяки дотриманню протиепідемічних заходів.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка