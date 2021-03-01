Після поліпшення епідситуації на планеті, яке фіксувалося у лютому, Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу 1 березня заявив генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус.

– Вперше за сім тижнів ми бачимо, що число випадків зараження збільшується, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

За його інформацією, спалахи захворюваності фіксуються майже на всій планеті: у Північній і Південній Америці, Європі, Південно-Східній Азії та Східному Середземномор’ї.

Коронавірус у світі

У лютому ВООЗ заявляла, що у світі фіксується зниження рівня поширення коронавірусу.

Тоді в організації відзначали, що цього вдалося досягти завдяки дотриманню протиепідемічних заходів.

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Джерело: ВООЗ