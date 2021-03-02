У Бельгії виступили проти пов’язування вакцинації від коронавірусу з можливістю здійснювати поїздки на території Європи, хоча ідею створення паспортів про вакцинацію вважають гарною.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

– У Бельгії не йдеться про те, щоб пов’язати вакцинацію зі свободою пересування у Європі. Повага принципу недискримінації є фундаментальною. Вакцинація не є обов’язковою, і поки немає загального доступу до вакцини, – зазначила Софі Вільмес.

За її словами, можливість зібрати всю інформацію про вакцинації в одному документі – хороша ідея.

Водночас він може обмежувати пересування людей.

Паспорт про вакцинацію

У ЄС обговорюють запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.

У ньому хочуть вказувати інформацію про щеплення, тести і дані про одужання.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euractiv