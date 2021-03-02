До кінця травня в межах COVAX планують поставити 237 млн доз вакцин від Covid-19

ВООЗ розраховує, що в межах механізму COVAX до кінця травня 2021 року зможуть поставити не менше 237 млн ​​доз вакцини від Covid-19 в 142 країни.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Сьогодні Гана і Кот-д’Івуар почали вакцинацію своїх медпрацівників, ставши першими країнами, де вакцинація стартувала через механізм COVAX. На цьому тижні буде поставлено 11 млн доз. А до кінця травня буде поставлено загалом 237 млн ​​доз вакцин в 142 країни,- зазначив він.

Також гендиректор ВООЗ додав, що організації приємно спостерігати за тим, як медики отримують вакцини. Але шкода, що це відбувається лише через три місяці після того, як деякі найбагатші країни світу почали свої кампанії з вакцинації.

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Україна також повинна отримати за механізмом COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року.

Напередодні організація щодо боротьби з бідністю і запобігання захворюванням ONE Campaign зробила висновок, що Європейський Союз, США та Велика Британія закуповують забагато вакцин від Covid-19.

Після цього ЄС збільшив внесок до фонду COVAX до €1 млрд. Він повинен наблизити світ до здійснення головної мети COVAX – забезпечити 1,3 млрд доз вакцини 92-м країнам з низькими та середніми доходами до кінця цього року.

Джерело: ВООЗ