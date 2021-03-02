280 653 нових випадки інфікування Covid-19 за добу. Така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 2 березня.
Загалом з початку пандемії коронавірусом заразилися 114 140 104 жителя планети.
З них, за даними ВООЗ, померли внаслідок ускладнень 2 535 520. За останній день жертвами вірусу стали 6 630 хворих.
Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 28 294 809;
- Індія – 11 124 527;
- Бразилія – 10 551 259;
- Росія – 4 268 215;
- Велика Британія – 4 182 013.
Україна розташувалася на 17 місці у глобальному списку – між Південною Африкою та Індонезією.
Де найбільше летальних випадків від коронавірусу:
- США – 509 645;
- Бразилія – 254 942;
- Мексика – 185 715;
- Індія – 157 248;
- Велика Британія – 122 953.
Коронавірус в Україні
Станом на 2 березня коронавірус в Україні тестування підтвердило у 5 336 людей. За весь час пандемії захворіли 1 357 470 українців.
З них за добу одужали 5 194 особи, а загалом – 1 176 918.
Померли від наслідків хвороби 26 212 українців, з яких 162 – за день.