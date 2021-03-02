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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Кількість інфікованих перевищила 114 млн: статистика коронавірусу в світі 2 березня

280 653 нових випадки інфікування Covid-19 за добу. Така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 2 березня.

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Загалом з початку пандемії коронавірусом заразилися 114 140 104 жителя планети.

З них, за даними ВООЗ, померли внаслідок ускладнень 2 535 520. За останній день жертвами вірусу стали 6 630 хворих.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 28 294 809;
  • Індія – 11 124 527;
  • Бразилія – ​​10 551 259;
  • Росія – 4 268 215;
  • Велика Британія – 4 182 013.

Україна розташувалася на 17 місці у глобальному списку – між Південною Африкою та Індонезією.

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Де найбільше летальних випадків від коронавірусу:

  • США – 509 645;
  • Бразилія – ​​254 942;
  • Мексика – 185 715;
  • Індія – 157 248;
  • Велика Британія – 122 953.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня коронавірус в Україні тестування підтвердило у 5 336 людей. За весь час пандемії захворіли 1 357 470 українців.

З них за добу одужали 5 194 особи, а загалом – 1 176 918.

Померли від наслідків хвороби 26 212 українців, з яких 162 – за день.

Фото: Depositphotos

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