280 653 нових випадки інфікування Covid-19 за добу. Така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 2 березня.

Загалом з початку пандемії коронавірусом заразилися 114 140 104 жителя планети.

З них, за даними ВООЗ, померли внаслідок ускладнень 2 535 520. За останній день жертвами вірусу стали 6 630 хворих.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 28 294 809;

Індія – 11 124 527;

Бразилія – ​​10 551 259;

Росія – 4 268 215;

Велика Британія – 4 182 013.

Україна розташувалася на 17 місці у глобальному списку – між Південною Африкою та Індонезією.

Де найбільше летальних випадків від коронавірусу:

США – 509 645;

Бразилія – ​​254 942;

Мексика – 185 715;

Індія – 157 248;

Велика Британія – 122 953.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня коронавірус в Україні тестування підтвердило у 5 336 людей. За весь час пандемії захворіли 1 357 470 українців.

З них за добу одужали 5 194 особи, а загалом – 1 176 918.

Померли від наслідків хвороби 26 212 українців, з яких 162 – за день.