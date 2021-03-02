Пандемія коронавірусу зробила мандрівників обережнішими та змусила їх з побоюванням ставитися до іноземців.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Annals of Tourism Research.

– Вони (туристи, – Ред.) підсвідомо поводяться так, щоб знизити ризики, пов’язані із зараженням. Мандрівники нині менш схильні до пригод. Зараз вони частіше їздять групами, купують страхування та відвідують ті місця, які добре знають, – пишуть дослідники.

Також науковці відзначають, що люди почали відчувати дискомфорт у громадських місцях і боятися іноземців.

На їхню думку, це вплине на розвиток туристичної сфери у майбутньому.

Туризм під час пандемії

Туристичній галузі знадобиться не менше двох років, щоб відновитися після пандемії коронавірусу.

Таку думку висловив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Annals of Tourism Research