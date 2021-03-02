2 березня 2021 року Молдова розпочала процес масової вакцинації проти коронавірусу.

У країні протягом двох місяців планують імунізувати медиків та соціальних працівників, у планах – зробити у цей період 70 тис. уколів.

Планується, що вакцинація у країні проходитиме у три етапи. Після імунізації медиків і соцпрацівників, протягом чотирьох місяців збираються зробити щеплення людям старше 60 років, громадянам, які страждають від хронічних захворювань, правоохоронцям, військовим, педагогам. Охоплення – близько 733 тис. осіб.

Потім імунізують інше населення.

Щеплення роблять у Молдові вакциною від AstraZeneca.

Читайте Південна Корея розпочала вакцинацію від коронавірусу

Вакцинація проти коронавірусу у світі

З грудня 2020 року у світі розпочався процес масової вакцинації населення проти коронавірусу.

Однак деякі країни лише зараз приєдналися до нього, з-поміж них – Австралія, Південна Корея, Україна.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Newsmaker