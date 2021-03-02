Людство зіткнеться з другим великим потопом, який спричинить глобальне потепління, якщо лідери країн не вживуть заходів для усунення корупції і несправедливості. З такою заявою виступив Папа Римський Франциск.

Сам факт потопу міг бути міфом, каже понтифік, але він використовується в якості прикладу, щоб показати, як Бог використовує гнів, щоб покарати несправедливість і виправити зло у світі.

Глава католицької церкви вважає, що людство чекає ще один великий потоп, якщо нічого не робитиме, щоб зупинити підвищення температури на планеті і танення льодовиків.

– Це станеться, якщо ми продовжимо йти тим же шляхом, – вважає Франциск.

Він також закликає до терпіння в вірі, говорячи, що для християн природно мати сумніви щодо віри в Бога.

Франциск нагадав, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки своїм чеснотам, тому вважає, що владі необхідно передусім розібратися з корупцією і несправедливістю в своїх країнах.

Водночас в ООН попередили, що 2021 рік буде катастрофічно жарким і поб’є температурний рекорд минулого літа.

Зокрема, за останні три десятки років температура в Україні зросла на 1,2 градуси. Як наслідок – степи у південних регіонах країни можуть перетворитись на пустелі.