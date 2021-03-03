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Валентина Летяк |

Поширював фейки про Covid-19: в Латвії оштрафували російськомовний канал

Національна рада з електронним ЗМІ (NEPLP) Латвії дійшла висновку, що російськомовний телеканал Pirmais Baltijas Kanals (ПБК) поширював неправдиву інформацію про коронавірусну інфекцію Covid-19 та її заразність, що вводить в оману, піддаючи здоров’я людей серйозному ризику.

телевизор

NEPLP зафіксував два випадки поширення фейків про коронавірус в ефірі каналу ПБК – 27 і 30 грудня 2020 року.

Телеканал ПБК оштрафували на максимальну суму €10 тис. – за перший випадок і на €6 тис. – за другий.

У Раді вважають, що неправдиві заяви, зроблені в ефірі, можуть збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім’ї і особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей.

Крім того, що фейкова інформація може знизити участь людей у ​​заходах безпеки, що загрожує неконтрольованим поширенням Covid-19.

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В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських телеканалів, оскільки NEPLP не змогла знайти інформацію про представників цих телеканалів у країні. Рішення набуло чинності з 10 лютого.

А 15 лютого в Латвії заборонили російський телеканал РТР – через мову ненависті в бік України у програмі 60 хвилин.

Джерело: Delfi

Фото: Pixabay

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