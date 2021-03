Вже понад 245 млн людей у 107 країнах отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Серед лідерів — Ізраїль, ОАЕ та Велика Британія.

Журналіст Bloomberg Джон Фраєр зазначив, що 14 країн вакцинували від 1% населення і більше. Серед цих країн: Індія — 1%, Росія — 2%, Бразилія та Китай — 3%, країни ЄС — 5%, Туреччина — 9%, Марокко — 10%; Сербія — 13%; США — 15%; Чилі — 18%; Бахрейн — 20%.

Лідерами із Covid-вакцинації стали Велика Британія – 30%, Об’єднані Арабські Емірати – близько 50% та Ізраїль – 52% населення.

???? Vaccine Tracker Update-March 2

% of people with at least 1 dose

???????? Israel 52%

???????? UAE ~50%

???????? UK 30%

???????? Bahrain 20%

???????? Chile 18%

???????? USA 15%

???????? Serbia 13%

???????? Morocco 10%

???????? Turkey 9%

???????? EU 5%

???????? Brazil 3%

???????? China ~3%

???????? Russia 2%

???????? India 1%https://t.co/WveKyLCtiA @business

— John Fraher (@johnfraher) March 2, 2021