Вже понад 245 млн людей у 107 країнах отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Серед лідерів — Ізраїль, ОАЕ та Велика Британія.
Журналіст Bloomberg Джон Фраєр зазначив, що 14 країн вакцинували від 1% населення і більше. Серед цих країн: Індія — 1%, Росія — 2%, Бразилія та Китай — 3%, країни ЄС — 5%, Туреччина — 9%, Марокко — 10%; Сербія — 13%; США — 15%; Чилі — 18%; Бахрейн — 20%.
Лідерами із Covid-вакцинації стали Велика Британія – 30%, Об’єднані Арабські Емірати – близько 50% та Ізраїль – 52% населення.
???? Vaccine Tracker Update-March 2
% of people with at least 1 dose
???????? Israel 52%
???????? UAE ~50%
???????? UK 30%
???????? Bahrain 20%
???????? Chile 18%
???????? USA 15%
???????? Serbia 13%
???????? Morocco 10%
???????? Turkey 9%
???????? EU 5%
???????? Brazil 3%
???????? China ~3%
???????? Russia 2%
???????? India 1%https://t.co/WveKyLCtiA @business
— John Fraher (@johnfraher) March 2, 2021
Станом на середину лютого в Ізраїлі було щеплено повністю близько 39% населення країни. Країна залишається світовим лідером із вакцинації.
Окрім того, Ізраїль вакцинував іноземців і майбутніх біженців.
У перший день цієї програми серед іноземців від Covid-19 зробили щеплення громадянам Філіппін, Молдови та Нігерії.
Речник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц заявив, що відповідальність уряду — вакцинувати всіх, хто перебуває в межах кордону країни.