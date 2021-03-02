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Анастасія Рогожінська |

Рейтинг країн-лідерів із вакцинації від Covid-19

Вже понад 245 млн людей у 107 країнах отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Серед лідерів — Ізраїль, ОАЕ та Велика Британія.

вакцинація, вакцина, щеплення

Журналіст Bloomberg Джон Фраєр зазначив, що 14 країн вакцинували від 1% населення і більше. Серед цих країн: Індія — 1%, Росія — 2%, Бразилія та Китай — 3%, країни ЄС — 5%, Туреччина — 9%, Марокко — 10%; Сербія — 13%; США — 15%; Чилі — 18%; Бахрейн — 20%.

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Лідерами із Covid-вакцинації стали Велика Британія – 30%, Об’єднані Арабські Емірати – близько  50% та Ізраїль – 52% населення.

Станом на середину лютого в Ізраїлі було щеплено повністю близько 39% населення країни. Країна залишається світовим лідером із вакцинації.

Окрім того, Ізраїль вакцинував іноземців і майбутніх біженців.

У перший день цієї програми серед іноземців від Covid-19 зробили щеплення громадянам Філіппін, Молдови та Нігерії.

Речник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц заявив, що відповідальність уряду — вакцинувати всіх, хто перебуває в межах кордону країни.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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