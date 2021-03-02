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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Росія активізує кампанію дезінформації проти ЄС – Боррель

Представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія посилила кампанії дезінформації щодо демократії Євросоюзу і послабити його.

Жозеп Боррель

Боррель пообіцяв посилити роботу щодо запобігання та стримування зловмисної діяльності проти ЄС.

 – Дезінформація особливо зловісна в цей час пандемії, оскільки йдеться про ціну життів. Ми бачили поширення прокремлівських інформаційних бюлетенів, які стверджували, що носіння масок марне. Росія також робила все, щоб дискредитувати вакцини, які ми використовуємо, вихваляючи водночас власну вакцину і механізм її поширення, введений в Росії, – зазначив Боррель.

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За його словами, дезінформація сьогодні поширюється в індустріальних масштабах.

Окрім того Боррель нагадав, що за останні роки для виявлення такої дезінформації та координації зусиль для її викриття була створена структура East StratCom Task Force. Цей інструмент допоміг краще розуміти тактику та техніку державних і недержавних гравців у сфері дезінформації і починати діяти проактивно.

Однак представник ЄС повідомив, що потрібно поліпшити роботу і діяти більш скоординовано з державами-членами та партнерами для запобігання і реагування на гібридні загрози, включно з дезінформацією.

Санкції проти РФ

Європейський Союз офіційно затвердить нові санкції проти Російської Федерації на цьому тижні.

Зокрема санкції стосуватимуться вироку російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: DW

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