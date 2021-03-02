Поширення нових штамів коронавірусу загрожує четвертій хвилі коронавірусу в США. Такі побоювання озвучила керівник Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі.

За її словами, 70 тис. нових випадків Covid-19 та майже 2 тис. смертей на день за минулий тиждень – це дуже високий показник.

– Із поширенням нових штамів коронавірусу ми можемо повністю втратити ті позиції в подоланні хвороби, яких ми досягли. Ці варіанти є цілком реальною загрозою для нашого народу та нашого прогресу, – сказала вона.

Найбільше експертів у галузі охорони здоров’я турбують штами, вперше виявлені у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії.

За їхніми прогнозами, дуже заразний британський варіант B.1.1.7 домінуватиме в США в березні.

Наразі в країні виявлені понад 2 463 випадки інфікувань новими штамами коронавірусу. 2 400 із них стосуються штаму, виявленого у Великій Британії.

Крім того, Рошель Валенскі стурбована, що деякі штати скасовують рекомендовані для захисту людей від Covid-19 заходи охорони здоров’я.

– У нас є нагода зупинити потенційний четвертий сплеск хвороби в країні. Будь ласка, будьте певні в своїй переконаннях, – попросила очільниця CDC.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у США зафіксували понад 28 млн випадків Covid-19 та 500 тис. смертей.

Перша партія вакцини Johnson&Johnson

2 березня в США чекають на першу партію вакцини Johnson&Johnson.

Близько 4 млн доз вакцини від Covid-19 відправили 28 лютого ввечері. Виробник препарату доставить ще близько 16 млн доз до кінця березня і 100 млн до кінця червня.

Уряд розраховує, що постачання схваленої нещодавно вакцини Johnson&Johnson підвищить рівень вакцинації.

Джерело: BBC