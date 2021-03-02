Трамп і його дружина вакцинувалися проти Covid-19 ще в січні – CNN

Колишній президент США Дональд Трамп і екс-перша леді Меланія Трамп вакцинувалися проти Covid-19 в Білому домі ще в січні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на радника Трампа.

Співрозмовник не уточнив, якою саме вакциною був щеплений президент і його дружина і скільки доз вони отримали.

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У неділю, 28 лютого, виступаючи на консервативній конференції в Орландо (штат Флорида), Трамп закликав своїх прихильників зробити щеплення від коронавірусу.

– Ми подбали про багатьох людей, зокрема, я думаю, 21 грудня ми подбали про Джо Байдена, тому що він отримав своє щеплення, він отримав свою вакцину. (…) Отже, всі, йдіть і зробіть своє щеплення, – заявив він.

Трамп і його дружина перехворіли на коронавірус восени минулого року.

Водночас в середині грудня чиновник Білого дому повідомляв, що Трампу не будуть вводити вакцину проти коронавірусу доти, поки її не рекомендує медична команда Білого дому.

Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.

Johnson&Johnson доставить ще близько 16 мільйонів доз до кінця березня і 100 мільйонів до кінця червня, але розподіл буде завантажено назад.