Трамп і його дружина вакцинувалися проти Covid-19 ще в січні – CNN

Колишній президент США Дональд Трамп і екс-перша леді Меланія Трамп вакцинувалися проти Covid-19 в Білому домі ще в січні.
Про це повідомляє CNN з посиланням на радника Трампа.
Співрозмовник не уточнив, якою саме вакциною був щеплений президент і його дружина і скільки доз вони отримали.
У неділю, 28 лютого, виступаючи на консервативній конференції в Орландо (штат Флорида), Трамп закликав своїх прихильників зробити щеплення від коронавірусу.
– Ми подбали про багатьох людей, зокрема, я думаю, 21 грудня ми подбали про Джо Байдена, тому що він отримав своє щеплення, він отримав свою вакцину. (…) Отже, всі, йдіть і зробіть своє щеплення, – заявив він.
Трамп і його дружина перехворіли на коронавірус восени минулого року.
Водночас в середині грудня чиновник Білого дому повідомляв, що Трампу не будуть вводити вакцину проти коронавірусу доти, поки її не рекомендує медична команда Білого дому.
Перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson очікуються у вівторок. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації.
Johnson&Johnson доставить ще близько 16 мільйонів доз до кінця березня і 100 мільйонів до кінця червня, але розподіл буде завантажено назад.