Twitter маркуватиме повідомлення з дезінформацією про Covid-вакцини

Соціальна мережа Twitter маркуватиме усі повідомлення, які містять неправдиву інформацію щодо вакцин від коронавірусу.

У компанії повідомили, що усі твіти , які вводитимуть в оману користувачів щодо вакцинації проти коронавірусу, позначатимуть. Ці заходи додаються до постійного видалення найбільш шкідливої інформації щодо Covid-19.

Також представники Twitter додали, що одне порушення не потягне за собою відповідальності. У той же час, після двох або трьох порушень аккаунт блокуватимуть на 12 годин. Після чотирьох порушень аккаунт буде заблокований на тиждень.

Якщо користувач отримає більше п’яти порушень, то його аккаунт блокуватимуть назавжди.

Наразі було видалено понад 8 тис. повідомлень і вжиті заходи проти більше 11 млн осіб, які поширювали фейки про вакцинацію.

Twitter

Наприкінці лютого компанія Twitter заблокувала назавжди 373 акаунтів, 100 з яких пов’язані з Росією.

Деякі з цих повідомлень доповнювали розповіді, які були пов’язані з російським урядом, водночас інша частина мережі була зосереджена на підрив віри в альянс НАТО і його стабільність.

Друга група із 31 аккаунту — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень – Ольгинською фабрикою тролів. Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

Джерело: Twitter