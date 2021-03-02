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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Twitter маркуватиме повідомлення з дезінформацією про Covid-вакцини

Соціальна мережа Twitter маркуватиме усі повідомлення, які містять неправдиву інформацію щодо вакцин від коронавірусу.

Twitter

У компанії повідомили, що усі твіти , які вводитимуть в оману користувачів щодо вакцинації проти коронавірусу, позначатимуть. Ці заходи додаються до постійного видалення найбільш шкідливої інформації щодо Covid-19.

Також представники Twitter додали, що одне порушення не потягне за собою відповідальності. У той же час, після двох або трьох порушень аккаунт блокуватимуть на 12 годин. Після чотирьох порушень аккаунт буде заблокований на тиждень.

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Якщо користувач отримає більше п’яти порушень, то його аккаунт блокуватимуть назавжди.

Наразі було видалено понад 8 тис. повідомлень і вжиті заходи проти більше 11 млн осіб, які поширювали фейки про вакцинацію.

Twitter

Наприкінці лютого компанія Twitter заблокувала назавжди 373 акаунтів, 100 з яких пов’язані з Росією.

Деякі з цих повідомлень доповнювали розповіді, які були пов’язані з російським урядом, водночас інша частина мережі була зосереджена на підрив віри в альянс НАТО і його стабільність.

Друга група із 31 аккаунту — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень – Ольгинською фабрикою тролів. Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

Джерело: Twitter

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