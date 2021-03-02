В Британії фіксують найнижчий показник смертності від Covid-19 з жовтня

1 березня у Великій Британії зафіксували найнижчий з жовтня показник смертності. За добу в країні зафіксували 104 летальні випадки.

Загальна кількість смертей у Великій Британії склала 122 953 особи.

Водночас за добу позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.

Всього з початку пандемії у Великій Британії зареєстровано 4 182 009 випадків коронавірусної хвороби.

Нове дослідження вакцини

Згідно з новим дослідженням Public Health England (PHE), один укол вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech або Oxford/AstraZeneca забезпечує серйозний захист від госпіталізації та важких захворювань у людей похилого віку.

Нове дослідження в Англії показало, що обидві вакцини від коронавірусу захищають організм на понад 80%. Однак для такого високого захисту повинно пройти три або чотири тижні після першого щеплення препаратом.