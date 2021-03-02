PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

В Британії фіксують найнижчий показник смертності від Covid-19 з жовтня

1 березня у Великій Британії зафіксували найнижчий з жовтня показник смертності. За добу в країні зафіксували 104 летальні випадки.

коронавірус в україні

Загальна кількість смертей у Великій Британії склала 122 953 особи.

Водночас за добу позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.

Читайте
У Великій Британії розшукують невідомого носія бразильського штаму Covid-19

Всього з початку пандемії у Великій Британії зареєстровано 4 182 009 випадків коронавірусної хвороби.

Нове дослідження вакцини

Згідно з новим дослідженням Public Health England (PHE), один укол вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech або Oxford/AstraZeneca забезпечує серйозний захист від госпіталізації та важких захворювань у людей похилого віку.

Нове дослідження в Англії показало, що обидві вакцини від коронавірусу захищають організм на понад 80%. Однак для такого високого захисту повинно пройти три або чотири тижні після першого щеплення препаратом.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка