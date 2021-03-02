В Індонезії знову прокинувся Синабунг: стовп попелу сягає понад 5 км

В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг та викинув стовп попелу на висоту понад 5 км від кратера.

Вулканологи повідомляють про 13 окремих вибухів, інформації про загиблих поки немає.

Влада стверджує, що загрози для життя населення немає, адже пятикілометрове кільце навколо вулкану залишається не заселеним останні декілька років.

Офіцер з моніторингу Мухаммад Нурула Асрорі стверджує, це найбільша хмара попелу з моменту першого виверження вулкану у 2010 році.

Тоді Синабунг несподівано прокинувся вперше за 400 років.

Хоча наразі загрози немає, Мухаммад Нурула Асрорі попереджає, що вулкан залишається небезпечним.

– Великий купол лави в будь-який момент може лопнути, викликавши ще більшу лавину гарячих хмар, – зазначає офіцер.

Виверження Синабунгу

Останній раз активність Синабунгу була зафіксована 25 лютого. Виверження тривало близько трьох хвилин, а стовп попелу піднявся на 1,5 км вгору.

Загиблих та поранених не було.