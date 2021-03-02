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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

В Індонезії знову прокинувся Синабунг: стовп попелу сягає понад 5 км

В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг та викинув стовп попелу на висоту понад 5 км від кратера.

В Індонезії знову прокинувся Синабунг: стовп попелу сягає понад 5 км

Вулканологи повідомляють про 13 окремих вибухів, інформації про загиблих поки немає.

Влада стверджує, що загрози для життя населення немає, адже пятикілометрове кільце навколо вулкану залишається не заселеним останні декілька років.

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Офіцер з моніторингу Мухаммад Нурула Асрорі стверджує, це найбільша хмара попелу з моменту першого виверження вулкану у 2010 році.

Тоді Синабунг несподівано прокинувся вперше за 400 років.

Хоча наразі загрози немає, Мухаммад Нурула Асрорі попереджає, що вулкан залишається небезпечним.

– Великий купол лави в будь-який момент може лопнути, викликавши ще більшу лавину гарячих хмар, – зазначає офіцер.

Виверження Синабунгу

Останній раз активність Синабунгу була зафіксована 25 лютого. Виверження тривало близько трьох хвилин, а стовп попелу піднявся на 1,5 км вгору.

Загиблих та поранених не було.

Джерело: AFP

Фото: Depositphotos

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