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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Навального відправили до колонії, де шиють чоловічі труси

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого 2021 року засудили до колонії, відправили відбувати покарання до виправної установи, яка займається пошиттям нижньої білизни для Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Олексій Навальний

За даними видання The Insider, виправна колонія №2 у Покрові Володимирської області отримала контракт у 2018 році від Управління ФСВП у регіоні на постачання чоловічих сорочок, трусів та кальсонів.

Сума контракту – 821 тис. рублів.

Згідно з домовленістю, колонія мала постачати 4 тис. трусів і кальсонів за ціною 81 рубль за штуку, сорочки коштують дорожче – 311 рублів.

Вирок Навальному

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. У цьому підозрюють представників влади Росії.

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Після тривалого лікування у Німеччині він повернувся до РФ, де його затримали правоохоронні органи у справі щодо Ів Роше (він разом з братом нібито переконав компанію укласти невигідну угоду).

2 лютого 2021 року суд замінив йому умовний термін на реальний і засудив до 3,5 років позбавлення волі.

Наприкінці лютого Навального доправили до виправної колонії у Покрові. Більше новин про Олексія Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Insider

Фото: Getty Images

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