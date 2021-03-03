Російського опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого 2021 року засудили до колонії, відправили відбувати покарання до виправної установи, яка займається пошиттям нижньої білизни для Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

За даними видання The Insider, виправна колонія №2 у Покрові Володимирської області отримала контракт у 2018 році від Управління ФСВП у регіоні на постачання чоловічих сорочок, трусів та кальсонів.

Сума контракту – 821 тис. рублів.

Згідно з домовленістю, колонія мала постачати 4 тис. трусів і кальсонів за ціною 81 рубль за штуку, сорочки коштують дорожче – 311 рублів.

Вирок Навальному

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. У цьому підозрюють представників влади Росії.

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Після тривалого лікування у Німеччині він повернувся до РФ, де його затримали правоохоронні органи у справі щодо Ів Роше (він разом з братом нібито переконав компанію укласти невигідну угоду).

2 лютого 2021 року суд замінив йому умовний термін на реальний і засудив до 3,5 років позбавлення волі.

Наприкінці лютого Навального доправили до виправної колонії у Покрові. Більше новин про Олексія Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Insider