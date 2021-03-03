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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Не треба бути наївними з російськими та китайськими Covid-вакцинами – Туск

Екс-президент Євроради Дональд Туск закликав європейців не довіряти сліпо російським і китайським вакцинам проти коронавірусу.

дональд туск

Він вважає, що у цьому питанні не потрібно бути наївними.

– Я застерігаю від такого наївного підходу до цих дуже цинічних гравців. Я говорю про китайську і російську владу. І першочергово я хотів би застерегти владу Польщі, а також інші європейські країни від купівлі та спроб вакцинації своїх громадян вакциною, яка не була протестована, – зазначив Дональд Туск.

Причиною такої заяви стало те, що президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном про можливість співпраці у галузі вакцин.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

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Водночас на ринку вже розпочалася боротьба між головними постачальниками вакцин, через що у мережі поширюється багато неперевіреної інформації про речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euractiv

Фото: Dreamstime

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