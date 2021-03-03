Коронавірус у світі не відступає. Станом на 3 березня у світі 114 315 846 випадків коронавірусу, 286 062 – за останню добу.

Загалом за період пандемії зареєстровано 2 539 427 летальних випадків, за останню добу від ускладнень Covid-19 померла 6 881 особа.

Де найбільше хворих на коронавірус

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

США – 28 345 585;

Індія – 11 139 516;

Бразилія – 10 587 001;

Російська Федерація – 4 268 215;

Велика Британія – 4 182 013.

Лідери за кількістю смертей

США – 510 925;

Бразилія – 255 720;

Мексика – 186 152;

Індія – 157 346;

Велика Британія – 122 953.

За даними видання Bloomberg, Євросоюз планує за кілька місяців запровадити паспорти вакцинації. Єврокомісія буде відповідати та розробку системи, щоб врятувати туристичну галузь.

У документі буде вказана інформація, чи вакцинувалася особа та чи хворіла на коронавірус.

Водночас у США два штати скасували основні карантинні правила, а також обов’язкове використання масок.

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Коронавірус в Україні

3 березня Міністерство охорони здоров’я підтвердило 1 364 705 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли ще 7 235 осіб.

Наразі в Україні зафіксовано 26 397 летальних випадків, за останню добу померли 185 людей.

Водночас в усіх регіонах триває вакцинація громадян. Станом на ранок 3 березня щеплення отримали 6 888 українців. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.