Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

У Сполучених Штатах губернатори Техасу і Міссісіпі оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема і обов’язкове носіння масок.

Також у цих штатах відкриваються всі підприємства.

– Прийшов час відкрити Техас на 100 відсотків. Коронавірус не зник раптово, але державні мандати більше не потрібні, – сказав губернатор Техасу Грег Ебботт.

Незабаром після цього губернатор Міссісіпі Тейт Рівз оголосив, що з 3 березня штат також припиняє масковий режим.

– Наші госпіталізації і кількість випадків захворювання різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час прийшов, – написав Рівз.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time! — Tate Reeves (@tatereeves) March 2, 2021

Водночас директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі застерегла від влади скасування карантину.

– Я дійсно стурбована повідомленнями про те, що все більше штатів скасовують саме ті заходи громадського здоров’я, які ми рекомендували для захисту людей від Covid-19, – сказала Валенскі.

Вакцинація у США

У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

Про це заявив президент США Джой Байден. Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.

Також Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.

Джерело: NBC News