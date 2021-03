Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

У Сполучених Штатах губернатори Техасу і Міссісіпі оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема і обов’язкове носіння масок.

Також у цих штатах відкриваються всі підприємства.

Незабаром після цього губернатор Міссісіпі Тейт Рівз оголосив, що з 3 березня штат також припиняє масковий режим.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!

