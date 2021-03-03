PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

У Сполучених Штатах губернатори Техасу і Міссісіпі оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема і обов’язкове носіння масок.

Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

Також у цих штатах відкриваються всі підприємства.

– Прийшов час відкрити Техас на 100 відсотків. Коронавірус не зник раптово, але державні мандати більше не потрібні, – сказав губернатор Техасу Грег Ебботт.

Незабаром після цього губернатор Міссісіпі Тейт Рівз оголосив, що з 3 березня штат також припиняє масковий режим.

– Наші госпіталізації і кількість випадків захворювання різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час прийшов, – написав Рівз.

Водночас директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі застерегла від влади скасування карантину.

– Я дійсно стурбована повідомленнями про те, що все більше штатів скасовують саме ті заходи громадського здоров’я, які ми рекомендували для захисту людей від Covid-19, – сказала Валенскі.

Вакцинація у США

У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

Про це заявив президент США Джой Байден. Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.

Також Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.

Джерело: NBC News

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка