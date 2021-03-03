Помер колишній коментатор ТК Футбол Юрій Розанов. Йому було 59 років.
Про це в Twitter написав його колега Михайло Моссаковський.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.
— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
Юрій Розанов почав працювати коментатором у 1996 році, після того, як потрапив на щойно створений тоді НТВ-плюс за результатами першого конкурсу коментаторів.
Розанов спеціалізувався на коментуванні футболу та хокею.
З вересня 2012 року до квітня 2014 року Юрій Розанов працював на каналах ТРК Україна і Футбол.
З травня до листопада 2019 року не виходив в ефір через онкологію.