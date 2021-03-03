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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Помер відомий телекоментатор Юрій Розанов

Помер колишній коментатор ТК Футбол Юрій Розанов. Йому було 59 років.

Помер відомий телекоментатор Юрій Розанов

Про це в Twitter написав його колега Михайло Моссаковський.

Юрій Розанов почав працювати коментатором у 1996 році, після того, як потрапив на щойно створений тоді НТВ-плюс за результатами першого конкурсу коментаторів.

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Розанов спеціалізувався на коментуванні футболу та хокею.

З вересня 2012 року до квітня 2014 року Юрій Розанов працював на каналах ТРК Україна і Футбол.

З травня до листопада 2019 року не виходив в ефір через онкологію.

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