У США назвали організації, проти яких запровадили санкції через отруєння та переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.
Міністерство торгівлі країни вказало у Федеральному реєстрі США 10 російських підприємств та компаній.
До списку потрапили:
- 27-ий Науковий центр Міноборони;
- Хіммед;
- Фемтеко;
- Інтерлаб;
- Лабінвест;
- Аналіт Продактс;
- Інтертек Інструментс;
- Фармконтракт;
- Рау фарм;
- Регіонснаб.
Також під санкціями перебувають три німецьких організації – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract та Riol-Chemie.
У списку й одна компанія із Швейцарії – ChimConnect AG.
На думку Вашингтона, усі вони могли бути залученими до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.
Санкції проти Росії
2 березня разом з ЄС США запровадили санкції проти Росії за переслідування Олексія Навального.
Крім 14 організацій, туди потрапила і низка високопоставлених представників влади РФ.
Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Федеральний реєстр США