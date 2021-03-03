У США назвали організації, проти яких запровадили санкції через отруєння та переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство торгівлі країни вказало у Федеральному реєстрі США 10 російських підприємств та компаній.

До списку потрапили:

27-ий Науковий центр Міноборони;

Хіммед;

Фемтеко;

Інтерлаб;

Лабінвест;

Аналіт Продактс;

Інтертек Інструментс;

Фармконтракт;

Рау фарм;

Регіонснаб.

Також під санкціями перебувають три німецьких організації – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract та Riol-Chemie.

У списку й одна компанія із Швейцарії – ChimConnect AG.

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На думку Вашингтона, усі вони могли бути залученими до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.

Санкції проти Росії

2 березня разом з ЄС США запровадили санкції проти Росії за переслідування Олексія Навального.

Крім 14 організацій, туди потрапила і низка високопоставлених представників влади РФ.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Федеральний реєстр США