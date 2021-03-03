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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США планують забезпечити доросле населення Covid-вакцинами до кінця травня

У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

джо байден

Про це під час брифінгу заявив президент США Джой Байден.

– Наша країна на шляху до того, щоб у неї було достатньо вакцини для кожного дорослого до кінця травня, – зазначив Джо Байден.

Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.

Також Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.

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Коронавірус у США

США загрожує четверта хвиля коронавірусу.

Такий ризик існує через поширення нових штамів вірусу, що погіршує епідситуацію.

Детальніше про коронавірус у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNBC Television

Фото: Dreamstime

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