У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.
Про це під час брифінгу заявив президент США Джой Байден.
– Наша країна на шляху до того, щоб у неї було достатньо вакцини для кожного дорослого до кінця травня, – зазначив Джо Байден.
Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.
Також Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.
Коронавірус у США
США загрожує четверта хвиля коронавірусу.
Такий ризик існує через поширення нових штамів вірусу, що погіршує епідситуацію.
Детальніше про коронавірус у США читайте на Фактах ICTV.
Джерело: CNBC Television