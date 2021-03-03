У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

Про це під час брифінгу заявив президент США Джой Байден.

– Наша країна на шляху до того, щоб у неї було достатньо вакцини для кожного дорослого до кінця травня, – зазначив Джо Байден.

Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.

Також Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.

Коронавірус у США

США загрожує четверта хвиля коронавірусу.

Такий ризик існує через поширення нових штамів вірусу, що погіршує епідситуацію.

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Джерело: CNBC Television