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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Південній Кореї дві людини померли після щеплення Covid-вакциною AstraZeneca

Південна Корея розслідує два випадки смерті після вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca.

У Південній Кореї дві людини померли після щеплення Covid-вакциною AstraZeneca

Про це 3 березня повідомив директор Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань Чон Ен Кен.

Обидва пацієнти проживали у будинках літніх людей: вони померли за кілька днів після щеплень.

63-річний чоловік незадовго до вакцинації пережив інсульт. Після отримання щеплення у нього підвищилася температура, а медики діагностували пневмонію.

50-річний пацієнт з діабетом та після численних інфарктів помер менш ніж за добу після вакцинації.

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Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань наразі не підтвердило жодного причинно-наслідкового зв’язку з вакциною AstraZeneca.

Прес-секретар AstraZeneca заявила, що наразі компанія утримається від коментарів.

Вакцинація у Південній Кореї

Південна Корея розпочала вакцинацію від коронавірусу на початку минулого тижня.

Станом на 3 березня щеплення отримали понад 87 тис. осіб.

Більшість громадян вакцинували препаратом AstraZeneca, і лише 15% – препаратом Pfizer.

Про побічні реакції (головний біль та лихоманка) вже заявили понад 200 вакцинованих громадян.

Фото: Depositphotos

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