У Південній Кореї дві людини померли після щеплення Covid-вакциною AstraZeneca

Південна Корея розслідує два випадки смерті після вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca.
Про це 3 березня повідомив директор Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань Чон Ен Кен.
Обидва пацієнти проживали у будинках літніх людей: вони померли за кілька днів після щеплень.
63-річний чоловік незадовго до вакцинації пережив інсульт. Після отримання щеплення у нього підвищилася температура, а медики діагностували пневмонію.
50-річний пацієнт з діабетом та після численних інфарктів помер менш ніж за добу після вакцинації.
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань наразі не підтвердило жодного причинно-наслідкового зв’язку з вакциною AstraZeneca.
Прес-секретар AstraZeneca заявила, що наразі компанія утримається від коментарів.
Вакцинація у Південній Кореї
Південна Корея розпочала вакцинацію від коронавірусу на початку минулого тижня.
Станом на 3 березня щеплення отримали понад 87 тис. осіб.
Більшість громадян вакцинували препаратом AstraZeneca, і лише 15% – препаратом Pfizer.
Про побічні реакції (головний біль та лихоманка) вже заявили понад 200 вакцинованих громадян.