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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Викликає занепокоєння: в Італії науковці б’ють на сполох через штам Covid-19

В Італії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу – “нігерійський” штам.

карантин в україні

Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо. Мутацію виявили на півночі країни, у місті Брешія.

– Уперше в Італії ми виявили штам, який має мутації, що викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти коронавірусу, – заявив Арнальдо Карузо.

Сам же штам виявили у Нігерії наприкінці грудня 2020 року.

Штами коронавірусу

З початку пандемії у світі розпочали фіксувати нові штами коронавірусу. У грудні 2020 року заявили про поширення британського варіанту вірусу, через це у Великій Британії значно посилили карантин.

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В Україні ж виявили п’ять видів вірусу.

Детальніше про штами коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ANSA

Фото: Pixabay

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