В Італії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу – “нігерійський” штам.
Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо. Мутацію виявили на півночі країни, у місті Брешія.
– Уперше в Італії ми виявили штам, який має мутації, що викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти коронавірусу, – заявив Арнальдо Карузо.
Сам же штам виявили у Нігерії наприкінці грудня 2020 року.
Штами коронавірусу
З початку пандемії у світі розпочали фіксувати нові штами коронавірусу. У грудні 2020 року заявили про поширення британського варіанту вірусу, через це у Великій Британії значно посилили карантин.
В Україні ж виявили п’ять видів вірусу.
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Джерело: ANSA