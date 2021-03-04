Друга серед країн ЄС: Чехія запросила у Китая вакцину Sinopharm

Чеська Республіка стала другою країною ЄС після Угорщини, яка запросила вакцини від коронавірусу у Китаю.

Про це йдеться в заяві на сайті президента Чехії.

– Прем’єр-міністр Чеської Республіки попросив президента республіки зв’язатися з президентом Китайської Народної Республіки з проханням про постачання китайської вакцини Sinopharm, – йдеться в заяві.

Китайська сторона вирішила негайно задовольнити прохання президента Чехії.

У заяві не вказується, скільки вакцин Чехія отримає від Китаю і коли варто очікувати прибуття.

Нещодавно Прага купила вакцину Спутник V в Росії, оскільки прем’єр-міністр різко критикував повільне надання вакцин ЄС країнам-членам.