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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Дипломатія, а не військові втручання: основні цілі адміністрації Байдена

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він виокремив вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.

Ентоні Блінкен

За словами Блінкена, основним пріоритетом у зовнішній політиці США є дипломатія, а не військові втручання.

– Сполучені Штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі. Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська, – заявив Ентоні Блінкен.

Основні цілі нової адміністрації США:

  • подолати Covid-19 та посилити глобальну охорону здоров’я;
  • відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку;
  • оновити міць демократії в США, а відтак у світі;
  • створити гуманну та ефективну систему імміграції;
  • пожвавити відносини із союзниками та партнерами;
  • подолати кліматичну кризу та стимулювати використання зеленої енергетики;
  • забезпечити лідерство США в сфері технологій;
  • владнати питання відносин з Китаєм.

1 березня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку Росії.

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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