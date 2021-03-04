Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він виокремив вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.

За словами Блінкена, основним пріоритетом у зовнішній політиці США є дипломатія, а не військові втручання.

– Сполучені Штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі. Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська, – заявив Ентоні Блінкен.

Основні цілі нової адміністрації США:

подолати Covid-19 та посилити глобальну охорону здоров’я;

відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку;

оновити міць демократії в США, а відтак у світі;

створити гуманну та ефективну систему імміграції;

пожвавити відносини із союзниками та партнерами;

подолати кліматичну кризу та стимулювати використання зеленої енергетики;

забезпечити лідерство США в сфері технологій;

владнати питання відносин з Китаєм.

1 березня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку Росії.