Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він виокремив вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.
За словами Блінкена, основним пріоритетом у зовнішній політиці США є дипломатія, а не військові втручання.
– Сполучені Штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі. Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська, – заявив Ентоні Блінкен.
Основні цілі нової адміністрації США:
- подолати Covid-19 та посилити глобальну охорону здоров’я;
- відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку;
- оновити міць демократії в США, а відтак у світі;
- створити гуманну та ефективну систему імміграції;
- пожвавити відносини із союзниками та партнерами;
- подолати кліматичну кризу та стимулювати використання зеленої енергетики;
- забезпечити лідерство США в сфері технологій;
- владнати питання відносин з Китаєм.
1 березня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.
Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку Росії.