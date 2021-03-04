Підлітки зможуть вакцинуватися від Covid-19 вже цієї осені, а для молодших дітей щеплення, найімовірніше, стане доступним лише на початку 2022 року.

Відповідний прогноз озвучив головний інфекціоніст США, директор Національного Інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

– Зараз ми припускаємо, що клінічні випробування дадуть нам інформацію про те, що до осені старшокласники зможуть пройти вакцинацію, – зазначив лікар.

Водночас діти від 6 до 12 років отримають доступ до щеплення від коронавірусу не раніше зими.

– Діти в початковій школі від 6 до 12 років не зможуть пройти вакцинацію, поки їх випробування не будуть завершені, що, ймовірно, відбудеться не раніше, ніж у кінці цього року, – сказав Фаучі.

У США планують до кінця травня 2021 року одержати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

Водночас кількість дорослого населення США складає понад 200 млн осіб.

Президент США Джо Байден сподівається, що американці зможуть повернутися до звичного ритму життя приблизно через рік.