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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У Великій Британії проводять дослідження нового виду коронавірусу

У Великій Британії почали проводити дослідження нового виду коронавірусу.

Коронавирус

Випадки нового виду Covid-19 вперше виявили 15 лютого під час сканування геному (спадкового матеріалу, що знаходиться в клітинах організму). Тоді всіх осіб з позитивним результатом тесту та їхні контакти з іншими людьми відстежили, а також кожен з них відправився на самоізоляцію.

Все частіше знаходять нові різновиди Covid-19, через це експерти проводять нові дослідження та аналізи, щоб визначити, який вид більш небезпечний, а який не заподіє значної шкоди для організму.

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Нині проводяться додаткові випробування в Англії для придушення поширення небезпечного різновиду коронавірусу, в якому містяться летючі органічні речовини. Вони характерні тим, що через особливості тиску насичених парів у значній концентрації потрапляють до навколишнього середовища, зокрема осідають на меблях у приміщеннях та інших предметах побуту.

Новий вид коронавірусу в Великій Британії

Виявлений в Великій Британії новий вид коронавірусу поширюється швидше, ніж звичайний. У королівстві провели дослідження, згідно з яким виявили, що попри швидкість поширення новий різновид Covid-19 не є більш небезпечним для організму людини.

Однак влада закликає дотримуватися протиепідемічних обмежень, оскільки цей вид ще не досить вивчили для остаточного аналізу даних та способів лікування.

Джерело: The Guardian

Фото: Pixabay

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