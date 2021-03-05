Станом на 4 березня коронавірус у світі виявили у 114 853 685 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 416 197 осіб.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 554 694 летальних випадків, за добу 10 381 особа не змогла побороти вірус.
Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 59 925;
- США – 57 831;
- Франція – 26 788;
- Італія – 20 840;
- Індія – 17 407.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 28 403 416;
- Індія – 11 156 923;
- Бразилія – 10 646 926;
- Російська Федерація – 4 290 135;
- Велика Британія – 4 194 789.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 513 071;
- Бразилія – 257 361;
- Мексика – 187 187;
- Індія – 157 435;
- Велика Британія – 123 783.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили всього 1 374 762 випадки коронавірусу. Наявність Covid-19 підтвердили ще у 10 057 осіб, серед них 3 271 людину госпіталізували в лікарню.
За останню добу зафіксували 194 летальних випадки, всього – 26 591 випадок. На території країни почалася третя хвиля коронавірусу, кажуть представники держави. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.
Однак страшну хворобу за останню добу змогли подолати 4,8 тис. пацієнтів, за весь період пандемії 1 186 873 українців перемогли коронавірус.