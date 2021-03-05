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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Понад 10 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 4 березня

Станом на 4 березня коронавірус у світі виявили у 114 853 685 жителів планети.

Понад 10 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 4 березня

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 416 197 осіб.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 554 694 летальних випадків, за добу 10 381 особа не змогла побороти вірус.

Україна у світовому рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – 59 925;
  • США – 57 831;
  • Франція – 26 788;
  • Італія – 20 840;
  • Індія – 17 407.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 28 403 416;
  • Індія – 11 156 923;
  • Бразилія – ​​10 646 926;
  • Російська Федерація – 4 290 135;
  • Велика Британія – 4 194 789.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 513 071;
  • Бразилія – ​​257 361;
  • Мексика – 187 187;
  • Індія – 157 435;
  • Велика Британія – 123 783.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили всього 1 374 762 випадки коронавірусу. Наявність Covid-19 підтвердили ще у 10 057 осіб, серед них 3 271 людину госпіталізували в лікарню.

За останню добу зафіксували 194 летальних випадки, всього – 26 591 випадок. На території країни почалася третя хвиля коронавірусу, кажуть представники держави. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого.

Однак страшну хворобу за останню добу змогли подолати 4,8 тис. пацієнтів, за весь період пандемії 1 186 873 українців перемогли коронавірус.

Джерело: World Health Organization

Фото: Pexels

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