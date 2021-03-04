Поліція Капітолія США попросила бійців Національної гвардії забезпечувати безпеку будівлі ще 60 днів.

Таке рішення вони ухвалили через потенційну небезпеку насильства, яка, на думку правоохоронних органів, поки існує.

Нацгвардія почала охороняти Капітолій після штурму будівлі прихильниками екс-президента США Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

Крім того, розвідка країни нібито розсекретила “можливу змову”, мета якої – черговий штурм. Однак її деталі не повідомляються.

Нині Національна гвардія шукає добровольців для цієї роботи.

Штурм Капітолія

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який не був згодний з перемогою свого опонента, демократа Джо Байдена, на президентських виборах 3 листопада 2020 року, влаштували мітинг.

Вони штурмували Капітолій, під час акцій загинули люди.

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