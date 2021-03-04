У паспортах вакцинації проти коронавірусу, які планують розробляти у ЄС, вказуватимуть не лише інформацію про щеплення, а й дані про негативні ПЛР-тести на Covid-19.

Також у документі може бути інформація про одужання людини, пише Financial Times з посиланням на проект дипломатичної записки.

– Система, ймовірно, базуватиметься на трьох критеріях: дані про негативні тести на коронавірус, вакцинацію та одужання від вірусу для тих, хто раніше був заражений, – пишуть журналісти видання.

Водночас у ЄС вже у березні хочуть серйозно розглядати питання про запровадження Covid-паспортів.

Паспорти про вакцинацію

У ЄС активно обговорюють питання запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Водночас представники влади побоюються, щоб вони не обмежували права людей.

Детальніше про паспорти вакцинації від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Financial Times, РБК-Україна