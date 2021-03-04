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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Цього б не сталося: Столтенберг назвав умову, за якої б не було окупації Криму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не анексувала б Крим, якби Україна у 2014 році була членом Альянсу.

Цього б не сталося: Столтенберг назвав умову, за якої б не було окупації Криму

Про це генсек НАТО заявив у Коледжі Європи у Брюгге, відповідаючи на питання студентів, чи сталася б анексія Криму, якби Україна була членом НАТО у 2014 році.

— Цього б не сталося (анексія Криму, – Ред.) , тому що мета НАТО – захищати кожного союзника. Якщо атакований один союзник, то діє правило: один за всіх і всі за одного, – сказав він.

Також він додав, що двері України та Грузії в НАТО залишаються відкритими.

— Україні та Грузії необхідно відповідати стандартам НАТО для цього. Мій головний меседж – їм потрібно фокусуватися на реформах щодо модернізації інститутів, боротьби з корупцією. І ми допомагаємо їм у цьому, – зазначив Столтенберг.

Під час своєї промови він зазначив, що після незаконної анексії Криму у 2014 році Альянс реалізував найбільше посилення колективної оборони за останні роки. НАТО розмістив боєздатні війська на сході Альянсу для стримання будь-якої агресії.

— Не варто забувати, що спроба зруйнувати кордони силою сталася, як це було в Україні та у Криму, лише кілька років тому. Тому необхідність запобігти конфлікту на нашому континенті і захистити Європу залишається цілком реальною, – сказав генсек.

Столтенберг додав, що нині у НАТО 30 союзників і вони захищають майже 1 млрд людей на планеті. Але Альянс продовжує змінюватися, як і світ довкола. Тому НАТО має бути готовим до дестабілізованої поведінки РФ, різних форм тероризму, кібератак, впливу змін клімату на безпеку та підйом Китаю.

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Водночас він додав, що не вважає Китай противником Альянсу, але саме ця країна має другий наймасштабніший у світі військовий бюджет і не поділяє цінності НАТО.

У лютому 2021 року під час зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Столтенберг сказав, що Україна наближується до членства в Альянсі.

Також він наголосив, що НАТО вітає продовження в Україні реформ у секторі безпеки і оборони, боротьби з корупцією, які необхідні для членства в Альянсі.

Джерело: NATO

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