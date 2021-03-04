Цього б не сталося: Столтенберг назвав умову, за якої б не було окупації Криму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не анексувала б Крим, якби Україна у 2014 році була членом Альянсу.

Про це генсек НАТО заявив у Коледжі Європи у Брюгге, відповідаючи на питання студентів, чи сталася б анексія Криму, якби Україна була членом НАТО у 2014 році.

— Цього б не сталося (анексія Криму, – Ред.) , тому що мета НАТО – захищати кожного союзника. Якщо атакований один союзник, то діє правило: один за всіх і всі за одного, – сказав він.

Також він додав, що двері України та Грузії в НАТО залишаються відкритими.

— Україні та Грузії необхідно відповідати стандартам НАТО для цього. Мій головний меседж – їм потрібно фокусуватися на реформах щодо модернізації інститутів, боротьби з корупцією. І ми допомагаємо їм у цьому, – зазначив Столтенберг.

Під час своєї промови він зазначив, що після незаконної анексії Криму у 2014 році Альянс реалізував найбільше посилення колективної оборони за останні роки. НАТО розмістив боєздатні війська на сході Альянсу для стримання будь-якої агресії.

— Не варто забувати, що спроба зруйнувати кордони силою сталася, як це було в Україні та у Криму, лише кілька років тому. Тому необхідність запобігти конфлікту на нашому континенті і захистити Європу залишається цілком реальною, – сказав генсек.

Столтенберг додав, що нині у НАТО 30 союзників і вони захищають майже 1 млрд людей на планеті. Але Альянс продовжує змінюватися, як і світ довкола. Тому НАТО має бути готовим до дестабілізованої поведінки РФ, різних форм тероризму, кібератак, впливу змін клімату на безпеку та підйом Китаю.

Водночас він додав, що не вважає Китай противником Альянсу, але саме ця країна має другий наймасштабніший у світі військовий бюджет і не поділяє цінності НАТО.

У лютому 2021 року під час зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Столтенберг сказав, що Україна наближується до членства в Альянсі.

Також він наголосив, що НАТО вітає продовження в Україні реформ у секторі безпеки і оборони, боротьби з корупцією, які необхідні для членства в Альянсі.

Джерело: NATO