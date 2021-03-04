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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Таїланді військові врятували чотирьох котів з корабля, що палає

У Таїланді в Андаманському морі загорілося морське судно. Всіх вісьмох членів екіпажу евакуювали з корабля, однак на борту залишилося чотири коти. Один з військових вирішив врятувати тварин з корабля.

Таїланд врятування котів

23-річний рятувальник воєнно-морських сил зняв сорочку, одягнув жилет та одразу стрибнув у воду.

– Полум’я обхопило задню частину човна, він почав тонути, тому я розумів, що треба діяти швидко.

Військовий посадив котів собі на плечі та транспортував їх до безпечного місця. Тварини не постраждали під час інциденту.  Наразі за ними доглядають рятувальники на командному пункті.

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Кіт у кабіні пілотів

У Судані літак повернувся до аеропорту через півгодини після вильоту. У кабіні пілотів було виявлено кота, який напав на капітана.

За версією, тварина могла потрапити до повітряного судна, коли там проводилося прибирання в ангарі.

Джерело: ВВС

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