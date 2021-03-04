Вчені заявили про ризик “постійного” зараження Covid-19

Люди з дуже ослабленою імунною системою можуть досить тривалий час не одужувати від Covid-19, через що коронавірус в їхньому організмі зможе набути невразливість для антитіл.

Це з’ясували фахівці Університету Південної Каліфорнії в результаті дослідження.

Вчені вивчили стан трьох пацієнтів, які страждають на лейкемію та заражених коронавірусом: хлопчика і дівчинки молодше п’яти років і людини у віці від 20 до 25 років.

В результаті дослідження з’ясували, що сліди вірусу в їхньому організмі зберігалися протягом 162 днів з моменту зараження.

— Наші результати показали накопичення мутацій, частина з яких може викликати вислизання імунної системи, – наголошується в дослідженні.

Вчені підкреслювали, що люди з ослабленим імунітетом дуже вразливі до коронавірусу.

Результати їхнього дослідження демонструють необхідність переосмислення заходів інфекційного контролю під час догляду за пацієнтами з ослабленою імунною системою.

Автори дослідження вважають за необхідне розглянути можливість регулярного спостереження за мутаціями коронавірусу та їхнього впливу на передачу вірусу, а також на роботу імунної системи.

Вакцини Pfizer та AstraZeneca є ефективними для літніх людей

За результатами дослідження науковці з Великої Британії з’ясували, що вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech та AstraZeneca є ефективними для імунізації людей старше 80 років.

Фахівці розглянули 446 вакцинованих пацієнтів літнього віку. Через 14 днів після введення однієї дози вакцини Pfizer вона показала ефективність 79,3% у запобіганні появи симптомів у людей з вказаної вікової групи. Ефективність препарату AstraZeneca становила 80,4%.

Джерело: medRxiv