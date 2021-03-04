Сицилійський вулкан Етна викинув стовп попелу висотою 12 км та потік свіжої лави. Це вже друге виверження Етни за два дні.

Інститут вулканології INGV повідомив, що це вже дев’ята активізація вулкану за останню фазі вулканічної активності.

Через Південно-східний вітер попіл накрив місто Катанія.

Повідомляється, що в населених пунктах Ніколосі, Трекастагні, Акі Сант Антоніо та Сан Грегоріо знаходили шматочки каміння із вулкану.

Виверження Етни

2 березня вулкан Етна знову прокинувся та викинув великий стовп попелу у напрямку Катанії, також було помічено так звані “вулканічні бомби” (великі краплі лави).

Попіл ускладнив рух на автодорогах, а дрібні вулканічні камінці пошкодили автівки.

Джерело: ANSA