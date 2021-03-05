На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ автобус з 25 українцями не пустили в Польщу через позитивний тест на Covid-19 в одного з пасажирів.

Коли прикордонники перевіряли документи, то чоловік сам повідомив, що має позитивний результат тесту на коронавірус. Але він запевняв, що почувається добре і не має симптомів хвороби.

Однак прикордонники через ймовірність того, що чоловік міг заразити коронавірусом усіх, хто був в автобусі, пасажирів ізолювали та викликали санітарну інспекцію і медиків.

В результаті автобус з 26 пасажирами, серед яких було 25 громадян України та громадянин Молдови, завернули назад в Україну.

Правила в’їзду в Польщу

Наприкінці лютого через складну ситуацію з коронавірусом Польща змінила правила в’їзду для іноземців і посилила карантин.

Тому тепер на самоізоляції після перетину кордону потрібно перебувати щонайменше до 14 днів. Але ця норма не стосується людей, які зробили щеплення двома дозами вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Lublin112.pl