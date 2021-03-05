Команда Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка розслідує походження Covid-19, планує скасувати проміжний звіт за результатами своєї нещодавньої місії до Китаю.

Група з двох десятків вчених у відкритому листі закликала провести нове міжнародне розслідування.

Вони зазначили, що команда ВООЗ, яка минулого місяця повернулася з Уханю, не мала достатнього доступу для адекватного розслідування можливих джерел коронавірусу.

У листі, підписаному експертами з Франції, США, Індії, Австралії та інших країн, зазначено, що достовірне розслідування вимагало, серед іншого, проведення конфіденційних інтерв’ю та більш повного доступу до підтверджених та потенційних випадків коронавірусу в Китаї наприкінці 2019 року, коли спалах вперше був виявлений в Ухані.

Експерти запевняють, що їм слід дозволити переглядати записи, журнали експериментів з усіх лабораторій, що працюють із коронавірусами.

– Ми не можемо дозволити собі розслідування витоків пандемії, яке не є абсолютно ретельним та достовірним. Сьогоднішні зусилля не можна назвати прозорим розслідуванням, – йдеться в листі ВООЗ.

Група з 26 вчених та інших експертів у галузі вірусології, зоології та мікробіології заявила, що для команди ВООЗ проводити повне розслідування було майже неможливо, і що будь-яка доповідь була неповною через політичні компроміси, оскільки її мала схвалити китайська сторона.

Підписанти відкритого листа заявляють, що не підтримують жодної гіпотези, але вважають, що передчасно виключати можливість витоку або аварії, наприклад, в Інституті вірусології Уханя.

Вони наполягають на тому, що експерти повинні розглянути кілька можливих сценаріїв, зокрема, чи заразився працівник лабораторії вірусом, що розвивається природним шляхом, під час відбору проб кажанів у дикій природі, під час транспортування заражених тварин або під час утилізації лабораторних відходів.

Вони також заявили, що треба вивчити, чи міг SARS-CoV-2 бути результатом експериментів із вірусами, знайдених у дикій природі.

Тим часом Пекін наполягає на проведенні подібних місій під керівництвом ВООЗ в інших країнах, зокрема в США, щоб з’ясувати, чи не міг вірус потрапити до Китаю разом із замороженими продуктами.

Міністерство закордонних справ Китаю охарактеризувало відкритий лист вчених як “старе вино у нових пляшках”.

Відомство нагадує, що місія ВООЗ дійшла висновку, що лабораторне походження коронавірусу є надзвичайно малоймовірним і не варте подальших досліджень.

Ні міністерство закордонних справ, ні національна комісія охорони здоров’я Китаю не відповіли на прохання прокоментувати звіт місії в Ухані.

Розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу

9 лютого в Ухані оприлюднили попередні результати розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу.

Експерти місії повідомили, що версія про лабораторне походження Covid-19 є малоймовірною. Науковці схилялися до думки, що вірус міг передатися людині від кажанів чи інших тварин.

Також представники місії ВООЗ не виключали, що спочатку вірус міг потрапити на ринок через продукти.

Джерело: The Wall Street Journal