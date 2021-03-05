Станом на 5 березня коронавірус у світі виявили у 115 289 961 жителя планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 425 675 осіб.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 564 560 смертей, за добу 9 561 особа не змогла побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 71 704;
- США – 65 320;
- Франція – 24 739;
- Італія – 22 845;
- Індія – 16 838.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 28 468 736;
- Індія – 11 173 761;
- Бразилія – 10 718 630;
- Російська Федерація – 4 301 159;
- Велика Британія – 4 201 362.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 515 013;
- Бразилія – 259 271;
- Мексика – 188 044;
- Індія – 157 548;
- Велика Британія – 124 025.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, в Україні виявили 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіло 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 пацієнтам.
На території країни почалася третя хвиля коронавірусу, кажуть представники держави. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. Однак страшну хворобу за останню добу змогли подолати 4 149 пацієнтів, за весь період пандемії 1 191 022 українців перемогли коронавірус.