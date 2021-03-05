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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 5 березня

Станом на 5 березня коронавірус у світі виявили у 115 289 961 жителя планети.

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 5 березня

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 425 675 осіб.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 564 560 смертей, за добу 9 561 особа не змогла побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – ​​71 704;
  • США – 65 320;
  • Франція – 24 739;
  • Італія – ​​22 845;
  • Індія – 16 838.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 28 468 736;
  • Індія – 11 173 761;
  • Бразилія – ​​10 718 630;
  • Російська Федерація – 4 301 159;
  • Велика Британія – 4 201 362.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 515 013;
  • Бразилія – ​​259 271;
  • Мексика – 188 044;
  • Індія – 157 548;
  • Велика Британія – 124 025.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, в Україні виявили 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіло 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 пацієнтам.

На території країни почалася третя хвиля коронавірусу, кажуть представники держави. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. Однак страшну хворобу за останню добу змогли подолати 4 149 пацієнтів, за весь період пандемії 1 191 022 українців перемогли коронавірус.

Джерело: World Health Organization

Фото: Pixabay

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