Станом на 5 березня коронавірус у світі виявили у 115 289 961 жителя планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 425 675 осіб.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 564 560 смертей, за добу 9 561 особа не змогла побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Де найбільше захворіли за день

Бразилія – ​​71 704;

США – 65 320;

Франція – 24 739;

Італія – ​​22 845;

Індія – 16 838.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 28 468 736;

Індія – 11 173 761;

Бразилія – ​​10 718 630;

Російська Федерація – 4 301 159;

Велика Британія – 4 201 362.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 515 013;

Бразилія – ​​259 271;

Мексика – 188 044;

Індія – 157 548;

Велика Британія – 124 025.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, в Україні виявили 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіло 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 пацієнтам.

На території країни почалася третя хвиля коронавірусу, кажуть представники держави. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. Однак страшну хворобу за останню добу змогли подолати 4 149 пацієнтів, за весь період пандемії 1 191 022 українців перемогли коронавірус.