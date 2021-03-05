Уряд Японії продовжить на два тижні надзвичайний стан для Токіо та трьох сусідніх префектур заради боротьби з коронавірусом. Тепер обмеження діятимуть до 21 березня.

Домагалися продовження терміну префектури Токіо, Чіби, Канаґави та Сайтами, які складають 30% населення країни, тому що нові випадки Covid-19 не впали до запланованого рівня.

Надзвичайний стан увели на початку року, коли кількість нових випадків сягнула піку. Так, у Токіо 7 січня коронавірусом захворіла рекордна кількість людей – 2 520. 4 березня цифра скоротилась до 279.

Станом на 3 березня в Японії зафіксовано близько 433 тис. випадків та 8 050 смертей від коронавірусу.

У Японії зіпсувалась вакцина Pfizer і BioNTech

1 березня в Японії зіпсувалась вакцина Pfizer і BioNTech. 172 флакони з препаратом від коронавірусу, у яких містилося 1 032 дози речовини, стала непридатними для використання внаслідок несправності холодильника.

Вакцину планували використати для щеплення медичних працівників.