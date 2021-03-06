Представники США та ЄС домовилися координувати свої дії щодо України та Російської Федерації.

Про це йшлося під час телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та очільником Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 5 березня.

– Лідери також погодилися координуватися з питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема щодо Китаю, Росії, Білорусі, України та Західних Балкан, – зазначили у Білому домі.

Також сторони торкнулися теми розвитку партнерства між США та ЄС.

Невизнання США анексії Криму

Наприкінці лютого 2021 року президент США Джо Байден заявив, що країна ніколи не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

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За його словами, вони разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Білий дім